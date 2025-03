A- A+

ECONOMIA BoE lança diretrizes para testes de estresse do setor bancário em 2025 O resultado conta com a participação dos sete maiores "e mais sistêmicos" bancos em operação no Reino Unido

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) lançou nesta segunda-feira (24) as diretrizes para os testes de estresse do setor bancário em 2025. Em nota, o BC britânico afirma que os resultados serão divulgados no quarto trimestre, com a participação dos sete maiores "e mais sistêmicos" bancos em operação no Reino Unido.



A lista de instituições inclui: Barclays, HSBC, Lloyds, Nationwide, NatWest, Santander do Reino Unido e Standard Chartered. "Juntos, eles representam 75% dos empréstimos para a economia real britânica", aponta o banco central.

Os testes de estresse devem envolver cenários com elementos da macroeconomia, dos mercados financeiros e de má conduta do gerenciamento de riscos - como recessão do PIB global, queda abrupta e profunda do comércio global, nova aceleração da inflação, perda ampla nos valores de ativos financeiros, entre outros.

Veja também