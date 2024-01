A- A+

AVIÃO Boeing anuncia resultados positivos e se compromete a melhorar controle de qualidade Nota da empresa americana não menciona, no entanto, as previsões financeiras a médio prazo

A fabricante de aviões americana Boeing apresentou nesta quarta-feira (31) resultados acima do esperados pelo mercado no quarto semestre de 2023 e se comprometeu a melhorar a qualidade de produção de suas aeronaves, após o incidente com um modelo 737 MAX da Alaska Airlines, que perdeu uma de suas portas em pleno voo no início do mês.

Em um comunicado, a Boeing informou a perda de US$ 23 milhões (R$ 114,8 milhões na cotação da época) no quarto trimestre de 2023, um número menor do que o esperado.

Em uma mensagem direcionada a funcionários do grupo e enviada à imprensa, seu presidente, Dave Calhoun, afirmou que continua concentrado nas "ações" tomadas pela companhia "para garantir o mais alto nível de segurança e qualidade".

Veja também

IRPF Receita paga nesta quarta (31) lote residual de restituição do Imposto de Renda