ACORDO Boeing concorda em pagar US$ 1,1 bilhão para evitar processos por acidentes com o 737 MAX A empresa também admitiu conspiração para obstruir as operações do grupo de Avaliação de Aeronaves da Administração Federal de Aviação

A Boeing pagará US$ 1,1 bilhão para evitar ser processada por dois acidentes com seus jatos 737 MAX. O acordo com o Departamento de Justiça exige que a empresa invista US$ 455 milhões no fortalecimento de seus programas de conformidade, segurança e qualidade, de acordo com um registro da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) desta quarta-feira

A Boeing doará US$ 444,5 milhões para as famílias das vítimas dos acidentes e deverá pagar uma penalidade monetária criminal de US$ 487,2 milhões - metade da qual foi paga em 2021 em um acordo anterior.

A partir do novo acordo, a Boeing evita um julgamento que estava programado para começar em 23 de junho em conexão com os dois acidentes, que deixaram 346 pessoas mortas.

A empresa também admitiu conspiração para obstruir as operações do grupo de Avaliação de Aeronaves da Administração Federal de Aviação.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

