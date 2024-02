Boeing encontra novos danos em acabamento das janelas do 737 MAX

A- A+

A Boeing encontrou mais problemas na fuselagem do seu jato 737 Max. Um erro de fabricação deixou um espaçamento inadequado nos furos para rebites no encaixe de janelas de algumas aeronaves. O problema pode atrasar ainda mais as entregas da companhia aérea, que se comprometeu a fazer ajustes no 737 Max após um incidente na Alaska Airlines no mês passado, quando uma porta da aeronave se soltou em pleno voo.

O mais recente deslize de fabricação teve origem em um fornecedor e exigirá reparos em cerca de 50 jatos 737 não entregues para consertar os rebites defeituosos, disse o diretor comercial da Boeing, Stan Deal, em uma nota à equipe.

Embora ele não tenha identificado a empresa contratada, um porta-voz da Spirit AeroSystems Holdings, fornecedora da fuselagem desse modelo de aeronave, disse que a empresa está ciente do problema e que fará os reparos.

O tempo extra necessário para inspeções e reparos pode atrasar as entregas de aviões a curto prazo, disse Deal em seu memorando, ao qual a Bloomberg teve acesso.

"Esta é a única ação possível dado o nosso compromisso de entregar aviões perfeitos todas as vezes", disse Deal em sua nota.

O defeito ocorre após uma série de falhas de fabricação na Boeing, incluindo o incidente ocorrido com o 737 Max da Alaska Airlines no mês passado, quando uma porta se soltou em pleno voo. A Administração Federal de Aviação, órgão regulador dos EUA, intensificou o exame minucioso dos sistemas de fabricação e fornecedores da Boeing e limitou a produção do 737 até que a qualidade melhore.

