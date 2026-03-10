Ter, 10 de Março

AERONAVES

Boeing entrega 51 aeronaves em fevereiro, melhor marca para o mês desde 2017

Do total entregue em fevereiro, 43 aeronaves são da família Boeing 737 MAX

Boeing 787-8 Dreamliner Boeing 787-8 Dreamliner  - Foto: Divulgação

A Boeing entregou 51 aeronaves em fevereiro. O número marca o melhor resultado da fabricante para o mês desde 2017.

"O resultado reflete a demanda contínua por aeronaves comerciais da companhia, mantendo seu compromisso com a qualidade e a estabilidade da produção", afirma a Boeing, por meio de nota.

Do total entregue em fevereiro, 43 aeronaves são da família Boeing 737 MAX, três do modelo Boeing 787 Dreamliner, três do Boeing 767 e duas do Boeing 777 Freighter.

No mês passado, a fabricante registrou seis pedidos líquidos de aeronaves. Com isso, a companhia soma 118 pedidos líquidos em 2026, "reforçando a solidez de sua carteira de pedidos e o interesse do mercado por seus modelos comerciais".
 

