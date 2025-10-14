Ter, 14 de Outubro

AERONAVES

Boeing entrega 55 aeronaves em setembro, maior número para o mês desde 2018

Dentre as entregas, estão 40 aeronaves da família 737 MAX

Sede da Boeing - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

A Boeing entrou 55 aeronaves comerciais em setembro. Esse é o maior número registrado para o mês desde 2018. No acumulado do ano, o crescimento foi de 50%.

Dentre as entregas, estão 40 aeronaves da família 737 MAX - sendo quatro delas para companhias aéreas da América Latina (uma para a GOL Linhas Aéreas e três para a Copa Airlines, do Panamá)

A Boeing entregou, entre janeiro e setembro de 2025, um total de 440 aeronaves a companhias aéreas, empresas de leasing e ao governo dos Estados Unidos.

O número representa um crescimento de mais de 50% em comparação com igual período de 2024, quando foram registradas 291 entregas

Além disso, a companhia já registrou 821 novos pedidos em 2025. Dentre as 96 encomendas em setembro, 32 foram para aeronaves da família 737 MAX e 64 para o 787 Dreamliner.
 

