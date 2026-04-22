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Aviação Boeing tem prejuízo menor que o esperado e receita supera previsão Receita da empresa aérea teve alta anual de 14% no trimestre, a US$ 22,21 bilhões, ficando acima do consenso da FactSet, de US$ 21,85 bilhões

A Boeing teve prejuízo líquido de US$ 7 milhões no primeiro trimestre de 2026, menor que o prejuízo de US$ 31 milhões registrado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 22. Com ajustes, a fabricante de aviões americana registrou prejuízo por ação de US$ 0,20 entre janeiro e março, menor do que a perda de US$ 0,68 estimada por analistas consultados pela FactSet.

A receita da Boeing teve alta anual de 14% no trimestre, a US$ 22,21 bilhões, ficando acima do consenso da FactSet, de US$ 21,85 bilhões.

Já o fluxo de caixa livre (FCL) operacional da empresa estava negativo em US$ 1,45 bilhão no fim de março.

Às 8h56 (de Brasília), a ação da Boeing tinha forte alta de 3,8% no pré-mercado de Nova York.



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