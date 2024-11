Boeing: tráfego aéreo de carga deve dobrar até 2043, puxado por mercados emergentes

A- A+

O tráfego aéreo de cargas deve dobrar até 2043, projeta a Boeing. A estimativa da fabricante é que o setor cresça, em média, 4% ao ano, puxado pela demanda nos mercados emergentes.

A frota global para o transporte aéreo de carga deve aumentar para 3,9 mil aeronaves até 2043. O número representa um aumento de dois terços em relação aos 2,340 mil cargueiros em operação no ano passado.

"Muitos fatores impulsionarão a demanda por cargueiros nos próximos 20 anos, incluindo a expansão dos mercados emergentes e o crescimento global na manufatura e comércio eletrônico", afirma o vice-presidente de Marketing Comercial da Boeing, Darren Hulst.

As projeções para o setor estão inclusas na Previsão Global de Transporte Aéreo de Carga (WACF, na sigla em inglês) 2024 da Boeing.

Movimentações regionais

Os mercados do Leste e do Sul da Ásia irão registrar o maior crescimento de tráfego por ano, impulsionados pela expansão das economias e pela demanda do consumidor.

Com a frota da Ásia-Pacífico prevista para quase triplicar, as transportadoras dessa região precisarão do maior número de entregas (980), seguidas de perto pela América do Norte (955). Essas duas regiões representarão mais de dois terços das entregas globais.

Enquanto isso, o mercado doméstico de transporte aéreo de carga da Índia deve quase quadruplicar à medida que as redes expressas e de comércio eletrônico se expandem.

