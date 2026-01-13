A- A+

AVIAÇÃO Boeing ultrapassa Airbus em pedidos anuais pela 1ª vez desde 2018 Gigante aeronáutica americana registrou 175 encomendas em dezembro, elevando seu total de 2025 a 1.173

A Boeing garantiu pedidos para quase 1.200 aviões comerciais no ano passado, ultrapassando sua rival europeia Airbus pela primeira vez desde 2018, segundo dados divulgados nesta terça-feira (13).

A gigante aeronáutica americana registrou 175 encomendas em dezembro, elevando seu total de 2025 a 1.173.

A Airbus anunciou na segunda-feira encomendas para 889 aeronaves no ano.

O aumento no volume de encomendas representa o mais recente sinal de progresso para a Boeing após um desafiador ano de 2024, que começou com um pouso de emergência quase catastrófico em um voo da Alaska Airlines em janeiro e terminou com a retomada da produção de aeronaves na região de Seattle após uma longa greve.

Após o incidente com a Alaska Airlines, a Boeing reforçou seu controle de qualidade e operações de fabricação sob a supervisão rigorosa da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA).

Em outubro, a FAA aprovou o aumento da produção do 737 MAX pela Boeing de 38 para 42 unidades por mês, um sinal importante de progresso sob a liderança do CEO Kelly Ortberg e de outros executivos recém-nomeados.

A Boeing informou que entregou 63 aviões em dezembro, elevando para 600 seu total em 2025.

Embora esse número seja o maior desde 2018 e represente um salto significativo em relação a 2024, afetada pela greve, ficou bem abaixo das 793 aeronaves entregues pela Airbus no ano passado.

A Airbus tem dominado o mercado em termos de entregas nos últimos anos, após dois acidentes fatais com o Boeing 737 MAX em 2018 e 2019.

