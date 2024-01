A- A+

AERONAVE Boeing vai mudar controle de qualidade após incidente com 737 Max Fabricante fará inspeções adicionais em sua fábrica e na da Spirit AeroSystems, responsável por construir as fuselagens e instalar o plugue das portas de saída

A Boeing anunciou que fará mudanças nos processos de controle de qualidade depois que um de seus jatos 737 Max 9 perdeu uma parte de sua fuselagem durante um voo da Alaska Airlines neste mês.

A fabricante de aeronaves disse que acrescentaria inspeções adicionais em sua própria fábrica e na de um importante fornecedor, a Spirit AeroSystems, que instala o plugue das portas de saída não utilizadas, uma das quais explodiu no Max 9 em pleno voo.

Ambas as empresas também abrirão suas fábricas a um exame mais minucioso por parte das companhias aéreas que operam com o 737, convidando-as a realizar mais inspeções do processo de fabricação, começando pelas que operam com o Max 9. Além disso, a Boeing contratará uma empresa externa para analisar seu programa de controle de qualidade e sugerir melhorias.

O voo 1282 da Alaska Airlines foi forçado a fazer um pouso de emergência no dia 5 deste mês em Portland, no estado do Oregon, depois que um plugue da porta se rompeu, sem ferir gravemente as pessoas a bordo. A Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu todos os aviões Max 9 e disse que ampliaria o exame minucioso da Boeing. As inspeções dos aviões levaram a Boeing a concluir que suas práticas de fabricação precisavam ser aprimoradas.

"O acidente com o AS1282 e as recentes descobertas dos clientes deixam claro que não estamos onde precisamos estar" disse Stan Deal, CEO da unidade de aviões comerciais da Boeing, em um memorando distribuído aos funcionários na segunda-feira (15).

As inspeções incluíram o exame e a medição do plugue da porta para garantir que ele esteja instalado de acordo com as especificações. A United Airlines, a maior operadora de aviões Max 9, disse ter encontrado alguns parafusos soltos durante as primeiras inspeções na semana passada, e a Alaska Airlines, a segunda maior operadora do Max 9, também disse ter encontrado ferragens soltas na área do plugue da porta.

O acidente chamou a atenção para as práticas de controle de qualidade da Boeing cerca de cinco anos depois que dois acidentes com o 737 Max na Indonésia e na Etiópia mataram 346 pessoas.

As melhorias de qualidade anunciadas pela Boeing na segunda-feira incluem o acréscimo de milhares de inspeções existentes tanto na Boeing quanto na Spirit AeroSystems, que constrói as fuselagens do 737 Max em Wichita, no Kansas, e as envia para o estado de Washington, onde a Boeing monta os aviões.

A Boeing também informou que enviou uma equipe para inspecionar a instalação dos plugues das portas na Spirit AeroSystems, aprovando-a antes que cada fuselagem seja enviada à Boeing. A Boeing também está inspecionando 50 outros pontos do processo de construção da Spirit.

