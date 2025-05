A- A+

LOTERIA Bolão de Garanhuns, no Agreste, fatura R$ 205 mil na quina do concurso 2865 da Mega-Sena Outras duas apostas de Pernambuco ficaram entre os 94 apostadores que acertaram cinco dos seis números sorteados da Mega-Sena desta terça

Um bolão de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, acertou a quina da Mega-Sena e faturou R$ 205.189,20 no sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (20).

Ao todo, 94 apostas de todo o Brasil acertaram cinco dos seis números da Mega-Sena. Três dessas em Pernambuco. Uma, a de Garanhuns, foi um bolão com oito números. As outras duas foram apostas simples, quando são marcados apenas seis números por jogo.

A aposta ganhadora do bolão foi realizada na lotérica Rainha da Sorte, com dez cotas para a divisão do prêmio.

Já as outras duas apostas simples que também acertaram a quina foram realizadas na Loteria Axe Recife, em Água Fria, e na Loteria Sorte Grande, nos Aflitos, respectivamente.

Para esse sorteio, o prêmio da quina em apostas simples foi de R$ 68.396,43.

A diferença entre esse valor e o valor ganhado no bolão, que passa dos 200 mil, se deve à quantidade de números apostados. É considerado acerto de seis números e para cada dezena adicional é somada mais uma quantia do prêmio. Como nesse caso foram duas dezenas a mais, a conta é: R$ 68.396,43 + R$ 68.396,43 + R$ 68.396,43.

Mega-Sena

O sorteio desta terça contou com ganhadores do prêmio principal. Cada aposta ganhadora receberá R$ 51.507.067,95.

A próxima edição do concurso será realizada na quinta-feira (22).

Confira os números sorteados: 02 - 25- 30 - 39 - 47 - 51

