mega-sena Bolão de Nova Lima (MG) acerta as seis dezenas da Mega-Sena e leva prêmio de R$ 17,9 milhões Outros 24 apostadores acertaram a quina e vão levar R$ 70.623,98 cada, enquanto 2.134 ficarão com R$ 1.309,23 cada por acertarem a quadra

Um bolão da cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, acertou os seis números do concurso 2.924 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 17.932.306,91 para a casa. As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na terça-feira foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 e 54.

Outros 24 apostadores acertaram a quina e vão levar R$ 70.623,98 cada. Outros 2.134 ficarão com R$ 1.309,23 por terem acertado a quadra. A próxima premiação, estimada em R$ 21 milhões, acontece nesta quinta-feira, dia 9.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

