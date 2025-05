Boletim da Conab divulga análise de chuvas nas regiões produtoras de grãos

A- A+

O Boletim de Monitoramento Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) desta semana revelou que não houve precipitações significativas em áreas do Sudeste e Centro-Oeste entre os dias 1 a 21 de maio. Apesar da falta de chuvas ter reduzido a umidade do solo nessas regiões, os dados espectrais apontam condições favoráveis para o desenvolvimento do milho segunda safra nos principais estados produtores.

De acordo com o documento, os volumes de chuva na região de Matopiba ocorreram apenas no início do mês. Mesmo assim, a umidade continuou suficiente para sustentar o desenvolvimento das lavouras. No Tocantins, por exemplo, a redução das precipitações ajudou na maturação do milho que possui a colheita prevista para junho com boas perspectivas de produtividade.

No entanto, a falta de chuvas prejudicou o potencial produtivo em diversas áreas do Paraná. O índice da safra atual apresentou alguns períodos com desaceleração, impactando o desenvolvimento de parte das lavouras.

Os maiores volumes de precipitação se concentraram no Rio Grande do Sul, na parte norte da Região Norte e na faixa leste do Nordeste. O resultado favoreceu o início do desenvolvimento do feijão e do milho terceira safra na região do Sealba.

Por fim, o índice da safra atual, durante a maior parte do ciclo, superou a média e os resultados da temporada anterior. Os frutos são um reflexo do clima mais estável e do menor escalonamento no plantio. Hoje, observa-se uma queda no índice por causa da redução das chuvas e ao avanço da maturação das lavouras.

O boletim completo com as informações sobre o comportamento do clima e suas implicações na safra pode ser acessado no Portal da Conab.

Veja também