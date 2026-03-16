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BRASIL Boletim Focus: mercado vê inflação e juros mais altos em 2026 Duas semanas após o início da Guerra no Irã, confira as projeções para os principais indicadores da economia brasileira este ano e em 2027. Estimativa para dólar quase não foi alterada

Os analistas do mercado financeiro aumentaram suas projeções para a inflação e os juros na semana passada, em meio a uma escalada nas cotações do petróleo no mercado internacional, por causa da Guerra no Irã. A avaliação é que será inevitável um repasse da alta global para os preços domésticos dos derivados de petróleo.





Confira, abaixo, as novas previsões dos analistas do mercado pelo Boletim Focus, do Banco Central:

As mudanças nas previsões para 2026

IPCA: de 3,91% para 4,10%

PIB: de 1,82% para 1,83%

Dólar: de R$ 5,41 para R$ 5,40

Juros (taxa básica) Selic: de 12,13% para 12,25%

As mudanças nas previsões para 2027

IPCA: mantida em 3,80%

PIB: mantida em 1,80%

Dólar: de R$ 5,50 para R$ 5,47

Juros (taxa básica) Selic: mantida em 10,50%

As mudanças nas previsões para 2028

IPCA: mantida em 3,50%

PIB: mantida em 2,00%

Dólar: mantida em 5,50

Juros (taxa básica) Selic: mantida em 10,00%

As mudanças nas previsões para 2029

IPCA: mantida em 3,50%

PIB: mantida em 2,00%

Dólar: de R$ 5,50 para R$ 5,51

Juros (taxa básica) Selic: mantida em 9,50%

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