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BRASIL

Boletim Focus: mercado vê inflação e juros mais altos em 2026

Duas semanas após o início da Guerra no Irã, confira as projeções para os principais indicadores da economia brasileira este ano e em 2027. Estimativa para dólar quase não foi alterada

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CalculadoraCalculadora - Foto: Pixabay

Os analistas do mercado financeiro aumentaram suas projeções para a inflação e os juros na semana passada, em meio a uma escalada nas cotações do petróleo no mercado internacional, por causa da Guerra no Irã. A avaliação é que será inevitável um repasse da alta global para os preços domésticos dos derivados de petróleo.

 

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Confira, abaixo, as novas previsões dos analistas do mercado pelo Boletim Focus, do Banco Central:

As mudanças nas previsões para 2026

IPCA: de 3,91% para 4,10%

PIB: de 1,82% para 1,83%

Dólar: de R$ 5,41 para R$ 5,40

Juros (taxa básica) Selic: de 12,13% para 12,25%

As mudanças nas previsões para 2027

IPCA: mantida em 3,80%

PIB: mantida em 1,80%

Dólar: de R$ 5,50 para R$ 5,47

Juros (taxa básica) Selic: mantida em 10,50%

As mudanças nas previsões para 2028

IPCA: mantida em 3,50%

PIB: mantida em 2,00%

Dólar: mantida em 5,50

Juros (taxa básica) Selic: mantida em 10,00%

As mudanças nas previsões para 2029

IPCA: mantida em 3,50%

PIB: mantida em 2,00%

Dólar: de R$ 5,50 para R$ 5,51

Juros (taxa básica) Selic: mantida em 9,50%

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