Boletim Focus: mercado vê inflação e juros mais altos em 2026
Duas semanas após o início da Guerra no Irã, confira as projeções para os principais indicadores da economia brasileira este ano e em 2027. Estimativa para dólar quase não foi alterada
Os analistas do mercado financeiro aumentaram suas projeções para a inflação e os juros na semana passada, em meio a uma escalada nas cotações do petróleo no mercado internacional, por causa da Guerra no Irã. A avaliação é que será inevitável um repasse da alta global para os preços domésticos dos derivados de petróleo.
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Confira, abaixo, as novas previsões dos analistas do mercado pelo Boletim Focus, do Banco Central:
As mudanças nas previsões para 2026
IPCA: de 3,91% para 4,10%
PIB: de 1,82% para 1,83%
Dólar: de R$ 5,41 para R$ 5,40
Juros (taxa básica) Selic: de 12,13% para 12,25%
As mudanças nas previsões para 2027
IPCA: mantida em 3,80%
PIB: mantida em 1,80%
Dólar: de R$ 5,50 para R$ 5,47
Juros (taxa básica) Selic: mantida em 10,50%
As mudanças nas previsões para 2028
IPCA: mantida em 3,50%
PIB: mantida em 2,00%
Dólar: mantida em 5,50
Juros (taxa básica) Selic: mantida em 10,00%
As mudanças nas previsões para 2029
IPCA: mantida em 3,50%
PIB: mantida em 2,00%
Dólar: de R$ 5,50 para R$ 5,51
Juros (taxa básica) Selic: mantida em 9,50%