ECONOMIA Boletim Focus será publicado com atraso novamente Relatório semanal, publicado pelo BC, com as projeções dos principais índices de atividade econômica, pode ser divulgado apenas na terça (6)

Por causa da operação-padrão dos seus servidores, o Banco Central divulgará com atraso pela segunda semana consecutiva o Relatório de Mercado Focus - que reúne as projeções do mercado para os principais indicadores da economia. O documento, que sempre é divulgado nas manhãs de segunda-feira, será publicado apenas na terça-feira, às 8h30.



Em dezembro, os servidores do BC decidiram entrar em "estado de greve geral" e realizaram uma paralisação de 24h em 11 de janeiro. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), o movimento conta com a adesão de mais de 70% da categoria.

Embora o governo tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 novas vagas, os servidores reivindicam a reestruturação da carreira. Além do bônus de produtividade, os funcionários da autoridade monetária também querem a exigência de ensino superior para o cargo de técnico na autarquia e a mudança de nomenclatura do cargo de analista, para auditor.



De acordo com o Sinal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) sinalizou que uma nova proposta do governo será apresentada na terceira rodada da Mesa Específica de Negociação com a categoria, marcada para a próxima quinta-feira.



