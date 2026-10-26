Mercado Financeiro
Bolsa de São Paulo tem queda de quase 17% após vitória de Lula
Forte queda do índice Ibovespa chegou a provocar a suspensão das negociações por 30 minutos, enquanto o preço do dólar em relação ao real também disparou 12%
A Bolsa de São Paulo, a principal da América Latina, despencou quase 17% na abertura desta segunda-feira (26) após a histórica reeleição, no domingo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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A forte queda do índice Ibovespa chegou a provocar a suspensão das negociações por 30 minutos, enquanto o preço do dólar em relação ao real também disparou 12% após a vitória de Lula no segundo turno.