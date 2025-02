A- A+

BRASIL Bolsa Família 2025 em fevereiro: veja calendário de pagamento em fevereiro A tabela de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro de 2025 começa no dia 17

Os pagamentos do Bolsa Família em fevereiro de 2025 começam no dia 17 de fevereiro para beneficiários com NIS final 1. Veja quem pode receber o benefício, como consultar o valor e o calendário de pagamentos em fevereiro.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os benefícios serão pagos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.





Calendário de pagamento do Bolsa Família em fevereiro 2025:

17 de fevereiro de 2025: NIS final 1

18 de fevereiro de 2025: NIS final 2

19 de fevereiro de 2025: NIS final 3

20 de fevereiro de 2025: NIS final 4

21 de fevereiro de 2025: NIS final 5

24 de fevereiro de 2025: NIS final 6

25 de fevereiro de 2025: NIS final 7

26 de fevereiro de 2025: NIS final 8

27 de fevereiro de 2025: NIS final 9

28 de fevereiro de 2025: NIS final 0

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

Janeiro: de 20/01 a 31/01;

Fevereiro: de 17/2 a 28/2;

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 15/4 a 30/4;

Maio: de 19/5 a 30/5;

Junho: de 16/6 a 30/6;

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 29/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 20/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Qual o valor do Bolsa Família?

Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Como se cadastrar para receber o Bolsa Família?

Os beneficiários devem se registrar no Cadastro Único (CadÚnico), que é o principal mecanismo do governo federal para incluir famílias de baixa renda em programas sociais, e aguardar a análise de elegibilidade.

Vale destacar que estar no Cadastro Único não garante automaticamente a participação nos programas sociais do governo, já que cada programa possui suas próprias regras. No entanto, o cadastro é um requisito indispensável para que a inscrição seja considerada.

Como é feito o pagamento do Bolsa Família e quem pode receber?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como:

manter crianças e adolescentes na escola;

fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Veja também