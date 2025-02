Bolsa Família contempla 20,5 milhões de famílias; Pernambuco tem 1,58 milhão de contemplados

A- A+

O Bolsa Família chega, neste mês de fevereiro, a 20,56 milhões de famílias em todo o Brasil, com um investimento federal de R$ 13,8 bilhões.

Pernambuco está entre os estados com mais beneficiários, com 1,582 milhão de contemplados e um repasse de mais de R$ 1,04 bilhão. O cronograma de pagamentos começa nesta segunda-feira (17) e segue até o dia 28, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

A Bahia lidera o número de beneficiários do programa, com 2,47 milhões de famílias atendidas, seguida por São Paulo (2,46 milhões), Rio de Janeiro (1,585 milhão) e Pernambuco (1,582 milhão).

Na divisão por regiões, o Nordeste concentra o maior número de beneficiários do Bolsa Família, com 9,4 milhões de famílias assistidas e um investimento de R$ 6,29 bilhões. Em seguida, aparecem o Sudeste (5,93 milhões de famílias e R$ 3,92 bilhões), Norte (2,63 milhões de famílias e R$ 1,85 bilhão), Sul (1,48 milhão de beneficiários e R$ 990,5 milhões) e Centro-Oeste (1,10 milhão de contemplados e R$ 746,1 milhões).

Valores

Além do valor base do benefício, 9,12 milhões de crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância (BPI), que adiciona R$ 150 por criança ao repasse. Para isso, o governo federal investiu R$ 1,28 bilhão em fevereiro.

Outros 12,3 milhões de crianças e adolescentes de sete a 16 anos incompletos recebem o Benefício Variável Familiar Criança, enquanto 2,61 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos são contemplados com o Benefício Variável Familiar Adolescente. Ambos acrescentam R$ 50 ao benefício. O investimento nestes adicionais soma R$ 681,18 milhões neste mês.

Gestantes e nutrizes também recebem um adicional de R$ 50. São 839,14 mil gestantes e 354,48 mil nutrizes beneficiadas, totalizando R$ 56,32 milhões em repasses.

Pagamento

Famílias de 623 municípios que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública recebem o pagamento de forma unificada nesta segunda-feira (17). A medida contempla 1,56 milhão de famílias nos estados do Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Minas Gerais, Piauí, Bahia, Paraná e Mato Grosso, com um repasse de R$1,09 bilhão.

Auxílio Gás

Em fevereiro, também será pago o Auxílio Gás, benefício bimestral que cobre o valor de um botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade. O valor do benefício neste mês é de R$ 106 e será repassado a 5,43 milhões de famílias, representando um investimento de R$ 575,5 milhões. O pagamento ocorre junto ao Bolsa Família.

Regra de Proteção

A Regra de Proteção do Bolsa Família permite que beneficiários que conseguem um emprego formal ou aumento de renda permaneçam no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor do benefício. Em fevereiro, 2,92 milhões de famílias estão dentro desse critério, sendo que 13.869 ingressaram na regra neste mês.

Maiores repasses

O estado com maior valor médio de benefício é Roraima, onde cada família recebe, em média, R$ 737,15. Em seguida, aparecem Amazonas (R$ 726,04) e Amapá (R$ 719,43).

No recorte municipal, o maior valor médio do Bolsa Família em fevereiro está em Uiramutã (RR), onde as 2.242 famílias beneficiadas recebem, em média, R$ 1.018,28 – único município do país a superar os mil reais. Na sequência, aparecem Campinápolis (MT), com R$ 925,36, e Santo Antônio do Içá (AM), com R$ 889,94.

Perfil

As mulheres continuam sendo maioria entre os responsáveis familiares do Bolsa Família, representando 83,52% do total, ou seja, 17,17 milhões de responsáveis. Ao todo, 31,47 milhões de pessoas que recebem o benefício em fevereiro são do sexo feminino (58,27%). Além disso, 73% dos beneficiários se autodeclaram pretos ou pardos, totalizando 39,35 milhões de pessoas.

