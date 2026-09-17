Bolsa Família: governo mantém limite de renda para acesso ao programa; entenda regra
Planalto aumentou o piso do programa de R$ 600 para R$ 691 a menos de três meses das eleições presidenciais
O reajuste do Bolsa Família, anunciado na manhã desta quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 15,04% no valor do auxílio a partir de outubro não abrange o critério de entrada no programa, segundo técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). O governo aumentou o piso do programa de R$ 600 para R$ 691 a menos de três meses das eleições presidenciais.
Famílias com renda per capita de até R$ 218 mensais têm direito ao Bolsa Família. O cálculo da renda per capita é feito pela soma da renda total da família dividida pelo número de integrantes. Esse valor não muda.
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Veja as regras de acesso
Para receber o Bolsa Família é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal por pessoa da família de até R$ 218. Ou seja, esse valor é o resultado de uma conta que considera quanto a familia ganham por mês dividido por número de integrante daquela família.
Além disso, a entrada no Bolsa Família não é automática, depende do limite orçamentário do Programa, ou seja, se há dinheiro disponível para a entrada de novas famílias no Programa.
Também é preciso cumprir requisito em educação e saúde, como filhos em idade escolar matriculados e comprovante de vacinação.