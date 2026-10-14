A- A+

Economia Bolsa Família paga valor mínimo de R$ 691 em outubro com folha reajustada Depósitos da Caixa começam no dia 19 para NIS final 1 e seguem até o dia 30

Os pagamentos do programa Bolsa Família referentes ao mês de outubro de 2026 começam na próxima segunda-feira (19), trazendo a aplicação do reajuste nos repasses. O valor mínimo garantido para as famílias que recebem a parcela integral subiu para R$ 691, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A Caixa Econômica Federal efetua as liberações de forma escalonada, levando em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. O cronograma do mês começa no dia 19 de outubro para quem tem NIS final 1, seguido pelos finais 2 (dia 20), 3 (dia 21), 4 (dia 22) e 5 (dia 23). Após a pausa do fim de semana, os depósitos retoma no dia 26 para o final 6, continuando com os finais 7 (dia 27), 8 (dia 28), 9 (dia 29) e encerra em 30 de outubro para os beneficiários com final 0.

A atualização de 15,04% incide sobre a folha deste mês e alcança também os adicionais voltados para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. Como a composição familiar varia, o valor final pago pode ultrapassar o piso estabelecido conforme os adicionais acumulados.

O acesso ao programa exige inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) e renda per capita mensal de até R$ 218. Para a manutenção do benefício, as famílias precisam cumprir as condicionalidades de saúde e educação, incluindo a frequência escolar de crianças e jovens, atualização da carteira de vacinação e acompanhamento pré-natal.

Para os meses subsequentes, o calendário regular do MDS prevê pagamentos entre 16 e 30 de novembro. No mês de dezembro, as liberações serão antecipadas, ocorrendo no período de 10 a 23 de dezembro.

Veja também