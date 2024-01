A- A+

O calendário 2024 de pagamentos do Bolsa Família terá início nesta quinta-feira (18), em todo o Brasil. Em Pernambuco, os 1.622.128 de beneficiários - 17,9% da população do Estado, que tem 9.058.931 habitantes - receberão repasse de R$ 1 bilhão, segundo divulgou o governo federal.



A média recebida por família em Pernambuco é de R$ 675,06. Os pagamentos seguem de forma escalonada, até o dia 31 de janeiro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante.



Em todo o País, R$ 14,4 bilhões serão transferidos pelo governo federal, ainda este mês, para as 21,1 milhões de famílias cadastradas nos 5.570 municípios brasileiros.



Confira calendário de pagamentos de janeiro/2024:

NIS final 1 - 18/01

NIS final 2 - 19/01

NIS final 3 - 22/01

NIS final 4 - 23/01

NIS final 5 - 24/01

NIS final 6 - 25/01

NIS final 7 - 26/01

NIS final 8 - 29/01

NIS final 9 - 30/01

NIS final 0 - 31/01



Em Pernambuco, o Recife reúne o maior número de beneficiários no Estado: 148 mil famílias, que receberão repasses de R$ 99,4 milhões este mês. O valor médio por integrante na Capital é de R$ 671,24.



Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários em Pernambuco estão Jaboatão dos Guararapes (99,2 mil) e Olinda (59,4 mil), na Região Metropolitana; Caruaru (51,1 mil), no Agreste; e Petrolina (51 mil), no Sertão.

A cidade com maior valor médio em Pernambuco é Solidão, no Sertão, com média de R$ 741,50 para as 955 famílias atendidas no município. Na sequência aparecem Terezinha (R$ 717,46) e Buíque (R$ 710,13), no Agreste; Ipubi (R$ 708,42) e Carnaubeira da Penha (R$ 708,24), no Sertão.

O Estado tem 612,7 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 voltado para cada integrante da família nessa faixa.



Na lista de benefícios adicionais de R$ 50, o Estado conta com 24,6 mil gestantes, 34,3 mil nutrizes e 1 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos.



Ao todo, 80,3% (1,3 milhão) das famílias beneficiárias em Pernambuco contam com uma responsável familiar do sexo feminino.



Beneficiários por regiões

O Nordeste é a região com maior número de beneficiários na folha de janeiro. São 9,5 milhões de famílias que têm acesso a um valor médio de repasse de R$ 682,26.

Na sequência, aparece a região Sudeste, com 6,3 milhões de famílias atendidas e valor médio de R$ 676,78.



A região Norte, por sua vez, tem o maior valor médio por beneficiário no País, com R$ 721,50, que chegam a 2,5 milhões de famílias.

No Sul, são 1,4 milhão de beneficiários e valor médio de R$ 678,13. Já no Centro-Oeste, 1,19 milhão de famílias e valor médio de R$ 689,44.



Em todo o Brasil, 83,5% dos responsáveis familiares na folha de pagamento de janeiro de 2024 são mulheres, um total de 17,6 milhões de beneficiárias.



No recorte nacional por raça, 73% das pessoas atendidas neste mês se identificam como pretas ou pardas. Na divisão por segmentos da população, há 207 mil famílias pertencentes a grupos em situação de rua e 346 mil famílias de catadores de recicláveis.

