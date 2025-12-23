A- A+

BRASIL Bolsa Família: sai o calendário de pagamentos de 2026 Depósito vai continuar sendo feito nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS)

O Governo Federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família de 2026. O depósito vai continuar sendo feito nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros a receber continuarão sendo os que têm NIS de final 1. Somente em dezembro, como acontece em todos os anos, os pagamentos serão antecipados por conta do Natal.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o primeiro pagamento do ano começará em 19 de janeiro. Veja as datas a seguir.

Confira o calendário do Bolsa Família para janeiro de 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 19/1

Final do NIS: 2 - pagamento em 20/1

Final do NIS: 3 - pagamento em 21/1

Final do NIS: 4 - pagamento em 22/1

Final do NIS: 5 - pagamento em 23/1

Final do NIS: 6 - pagamento em 26/1

Final do NIS: 7 - pagamento em 27/1

Final do NIS: 8 - pagamento em 28/1

Final do NIS: 9 - pagamento em 29/1

Final do NIS: 0 - pagamento em 30/1

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

Fevereiro: de 12/2 a 27/2;

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 16/4 a 30/4;

Maio: de 18/5 a 29/5;

Junho: de 17/6 a 30/6;

Julho: de 20/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 31/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.



Benefício

Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.





Neste mês de dezembro, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

Manter crianças e adolescentes na escola

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)

Manter as carteiras de vacinação atualizadas

Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.

Veja também