Bolsa Família, Vale Gás, Farmácia Popular e bolsas da Capes seguem garantidos, diz relator

A- A+

Em leitura do seu parecer do Orçamento de 2025 na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, nesta quinta-feira (20), o senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou que os principais programas sociais seguem garantidos.

Ele mencionou o Bolsa Família (R$ 160 bilhões), Vale Gás (R$ 3,6 bilhões), Farmácia Popular (R$ 4,2 bilhões), bolsas da Capes (R$ 4,2 bilhões), além de Saúde (R$ 233 bilhões) e Educação Pública (R$ 167 bilhões).

"Mantivemos e ampliamos a estrutura social do Estado protegida", afirmou.

"Os principais programas sociais seguem garantidos, porque sabemos que essas políticas impactam diretamente milhões de brasileiros."

Além disso, ele afirmou que o Orçamento contempla o novo salário mínimo, garante recursos para pesquisa e tecnologia por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), fortalece a Polícia Federal e os programas estratégicos das Forças Armadas, além de impulsionar mecanismos como o Pix.

Veja também