Negócios Bolsa interrompe negociações dos papéis da Oi após decretação de falência Empresa detém 330 milhões de ações, entre ordinárias e preferenciais, das quais 203,3 milhões estavam nas mãos do mercado financeiro; papéis registraram queda firme nesta segunda

A B3 informou que interrompeu as negociações de todos os valores mobiliários da empresa de telecomunicações Oi, que teve a decretação da falência realizada pela Justiça fluminense na tarde desta segunda-feira.

A medida vai em linha com o manual que regula o mercado de ações listadas na B3. Segundo o documento, o diretor presidente da Bolsa brasileira pode pedir o cancelamento da listagem de uma empresa quando há a decretação de sua falência, o que ainda não aconteceu.

O comunicado foi divulgado às 14h58, enquanto o último horário de negociação do papel foi às 14h49 nos papéis preferenciais (PN, sem voto) — que desvalorizaram 47,85%, aos R$ 2,43 — e 14h17 para os papéis ordinários (ON, com voto), naquela hora em queda de 35,7%, aos R$ 0,18.

