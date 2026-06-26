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Mercado Financeiro

Bolsas asiáticas registram quedas expressivas, arrastadas pelo setor de tecnologia

Empresas vinculadas ao setor de semicondutores foram particularmente afetadas

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Uma operadora de câmbio conversa ao telefone enquanto monitora as taxas de câmbio em uma sala de operações cambiais na sede do Hana Bank em Seul, em 26 de junho de 2026Uma operadora de câmbio conversa ao telefone enquanto monitora as taxas de câmbio em uma sala de operações cambiais na sede do Hana Bank em Seul, em 26 de junho de 2026 - Foto: Jung Yeon-Je / AFP

As principais bolsas asiáticas registraram fortes quedas nesta sexta-feira (26), em um clima de preocupação persistente com os valores de tecnologia e com o custo da IA para as empresas do setor.

A Bolsa de Seul foi a mais afetada, com uma queda de 5,8%. Durante a sessão, o índice Kospi chegou a cair mais de 8%, o que provocou uma interrupção das negociações por 20 minutos.

As perdas foram generalizadas na Ásia. Tóquio perdeu 4,2%, Taipé 3,66%, Hong Kong 1,8% e Xangai 2,3%. Na Europa, as Bolsas de Paris, Londres e Frankfurt abriram em queda.

As empresas vinculadas ao setor de semicondutores foram particularmente afetadas. Em Seul, a Samsung Electronics arrecadou 5,30% e a SK Hynix 8,36%. Em Taipé, a TSMC caiu 2,1%.

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As quedas são motivadas pela inquietação persistente de que o boom da inteligência artificial está inflando artificialmente as avaliações das empresas do setor, criando uma bolha que pode destruir em breve.

Analistas questionam a rentabilidade dos gastos imensos que as empresas de tecnologia fazem em IA, à base de individualização.

Na quinta-feira, em Wall Street, as ações da Apple caíram 6,12% depois que a empresa aumentou os preços de seus computadores Mac, iPads e vários acessórios em todo o mundo, devido ao aumento vertiginoso do custo dos chips de memória provocado pelo avanço da IA.

Na mesma linha, a Microsoft anunciou que aumentará de 100 para 150 dólares o preço do console Xbox em todo o mundo a partir de 1º de agosto.

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