Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, após ataques de Irã a Israel

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira (15), em meio a preocupações com a situação no Oriente Médio após os ataques lançados por Irã contra Israel no fim de semana.

O índice japonês Nikkei caiu 0,74% em Tóquio, a 39.232,80 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,72% em Hong Kong, a 16 600,46 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,42% em Seul, a 2 670,43 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,38% em Taiwan, a 20.449,77 pontos.

No sábado (13), o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra alvos militares em Israel. A maior parte dos projéteis, no entanto, foi interceptada e os danos foram pequenos. Antes do ataque, que já era esperado, Wall Street sofreu perdas de mais de 1% na sexta-feira (12).

Na China continental, o índice Xangai Composto driblou o mau humor na Ásia e subiu 1,26%, a 3.057,38 pontos, após Pequim divulgar novas diretrizes para os mercados de capitais que enfatizam a proteção a investidores. Já o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,30%, a 1.702,68 pontos. O banco central chinês, conhecido como PBoC, manteve a taxa da linha de empréstimo de médio prazo em 2,5%, sugerindo que seus juros principais também ficarão inalterados.

No fim da noite de hoje, estão previstos dados do Produto Interno Bruto (PIB) chinês do primeiro trimestre, assim como números da indústria e varejo referentes a março da segunda maior economia do mundo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, diante das incertezas no Oriente Médio. O S&P/ASX 200 caiu 0,46% em Sydney, a 7.752,50 pontos.



