Bolsas da Ásia fecham em alta, com apetite por risco renovado e câmbio favorável

As bolsas da Ásia fecharam em alta, em clima de apetite por risco renovado na reta final do ano, apesar da liquidez reduzida por mercados ainda fechados em algumas partes do mundo após o feriado de Natal - como Austrália e Hong Kong. Investidores asiáticos monitoram ainda reflexos das dinâmicas cambiais sobre os mercados acionários, após intervenções de governos locais.

Na China continental, o Xangai composto fechou em alta de 0,1%, a 3.963,68 pontos, enquanto o Shenzhen composto subiu 0,3%, 2 541,94, impulsionados por ações do setor de mineração, em meio a novos recordes de metais preciosos e salto nos preços de cobre. Em Taiwan, o Taiex ganhou 0,65%, a 28.556,02 pontos.

As bolsas chinesas também acompanharam a tentativa do Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) de frear uma valorização excessiva do yuan. Segundo a Bloomberg, o BC do país fixou a taxa diária da moeda local em nível muito inferior às expectativas do mercado, gerando a maior disparidade desde 2018 - um sinal claro de interferência, segundo a agência.



No Japão, o enfraquecimento do iene acalmou temores de intervenção cambial, após números de inflação abaixo do esperado que diminuíram expectativas de aperto monetário pelo Banco do Japão (BoJ, em inglês). Este cenário contribuiu para o apetite nos mercados acionários, com o índice Nikkei em alta de 0,68% em Tóquio, a 50.750,39 pontos, apoiado por ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA). Em destaque, o SoftBank subiu 1,8%.

Em Seul, o Kospi avançou 0,51%, a 4.129,68 pontos, em meio ao fortalecimento do won sul-coreano depois de semanas de desvalorização intensa e medidas do governo para estabilizar a moeda.

Com a alta, o Kospi acumula ganhos de cerca de 72% no ano, demonstrando o melhor desempenho entre bolsas ao redor do mundo em 2025, conforme a Reuters. O avanço dos mercados asiáticos nesta sexta-feira, depois de sessão sem sinal único na quinta-feira devido a liquidez menor durante o Natal, levou o índice amplo MSCI da Ásia-Pacífico ao seu maior nível em seis semanas, aponta a agência.

