Mercado Bolsas da Ásia fecham em alta no 1º pregão de 2026, com recorde do sul-coreano Kospi Com o índice acionário da Coreia do Sul renovando máxima histórica, à medida que o otimismo sobre inteligência artificial (IA) se estendeu para o novo ano

São Paulo, 02/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta no primeiro pregão de 2026, com o índice acionário da Coreia do Sul renovando máxima histórica, à medida que o otimismo sobre inteligência artificial (IA) se estendeu para o novo ano, sustentado por expectativas de forte demanda por chips e outros componentes usados em data centers.

O sul-coreano Kospi avançou 2,27% em Seul, encerrando o pregão desta sexta-feira no patamar recorde de 4.309,63 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng saltou 2,76%, a 26.338,47 pontos, graças a um rali de ações de tecnologia como Alibaba (+3,98%) e Baidu (+8,90%).

Já o taiwanês Taiex avançou 1,33%, a 29.349,81 pontos, impulsionado por papéis ligados a eletrônicos.

Os mercados de Tóquio e da China continental permaneceram fechados por causa do feriado de Ano-Novo.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a Ásia e ficou também no azul, com alta de 0,15% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.727,80 pontos.



