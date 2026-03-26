Bolsas da Ásia fecham em baixa com incertezas sobre desescalada no Oriente Médio
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, 26, à medida que o petróleo voltou a subir em meio a incertezas sobre uma possível desescalada da guerra no Oriente Médio.
Liderando as perdas, o índice sul-coreano Kospi caiu 3,22% em Seul, a 5.460,46 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,89% em Hong Kong, a 24.856,43 pontos, o japonês Nikkei cedeu 0,27% em Tóquio, a 53.603,65 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,30% em Taiwan, a 33.337,62 pontos.
Na China continental, o Xangai Composto teve queda de 1,09%, a 3 889,08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,46%, a 2.546,59 pontos.
A alta do petróleo ocorre em meio a sinais conflitantes sobre supostas negociações de paz no Oriente Médio.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que conversas com o Irã estão em andamento e que o regime iraniano "quer muito fazer um acordo". Já Teerã rejeitou uma proposta dos EUA para encerrar a guerra, segundo a mídia estatal, mas segue acompanhando as articulações de mediadores que tentam abrir caminho para um encontro entre os dois lados, informou o The Wall Street Journal, citando os mediadores.
Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,10% em Sydney, a 8.525,70 pontos.