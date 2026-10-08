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MERCADO Bolsas da Ásia fecham em baixa com salto do petróleo e tensões no Oriente Médio Os preços do petróleo voltaram a subir, em meio a incertezas persistentes sobre a oferta global

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira (8), em meio a um novo salto do petróleo, em um cenário de tensões no Oriente Médio que tende a intensificar pressões inflacionárias e a elevar os rendimentos de títulos soberanos ao redor do mundo.

O índice sul-coreano Kospi liderou as perdas, ao cair 2,62%, para 6.625,93 pontos, após uma sessão encurtada antes de feriado. Pesaram em Seul as ações das gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix, ambas com queda de 2,4%.

Em outros mercados da região, o Nikkei recuou 1,42% em Tóquio, a 69.042,11 pontos, o Hang Seng cedeu 1,43% em Hong Kong, a 23 785,70 pontos, e o Taiex caiu 0,99% em Taiwan, para 49.313,44 pontos.

Na China continental, as bolsas voltaram a operar após uma semana de feriado e também fecharam no vermelho. O Xangai Composto recuou 0,79%, para 3.811,90 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,63%, a 2.365,35 pontos.

Os preços do petróleo voltaram a subir, em meio a incertezas persistentes sobre a oferta global. EUA e Irã ainda não chegaram a um acordo para encerrar a guerra e, segundo reportagem publicada ontem pela revista The Atlantic, que citou dois funcionários não identificados, a Casa Branca pediu ao Pentágono que elaborasse opções de ataque contra o Irã antes das eleições de meio de mandato, em novembro.

Ataques de houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, contra alvos na Arábia Saudita também reforçaram temores sobre o fornecimento de petróleo no Oriente Médio. No fim da madrugada, o Brent saltava cerca de 4%, para mais de US$ 104 o barril.

A disparada do petróleo tende a impulsionar os rendimentos de títulos soberanos e a complicar a trajetória de juros dos principais bancos centrais. Desde o início do conflito no Oriente Médio, no fim de fevereiro, o Federal Reserve (Fed) e o Banco do Japão (BoJ) elevaram os juros uma vez cada, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) já anunciou dois aumentos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em baixa, com o S&P/ASX 200 caindo 0,77%, a 8.660,90 pontos.

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