INVESTIMENTO Bolsas da Europa recuam, com ações de viagem em queda após fechamento do Aeroporto de Londres O maior aeroporto da Europa foi fechado nesta sexta (21) devido a um incêndio em uma subestação elétrica que abastece o terminal

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, ampliando perdas de ontem, com o movimento negativo liderado por ações de viagem após o fechamento temporário do Aeroporto de Heathrow, em Londres.



Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,76%, a 548,76 pontos. Apenas o subíndice de viagens e lazer amargava queda de 2%.

O aeroporto britânico de Heathrow, o maior da Europa, foi fechado hoje devido a um incêndio em uma subestação elétrica que abastece o terminal. A ação do International Airlines Group (IAG), controlador da British Airways, caía 2,2% no horário acima.

Investidores na Europa também seguem digerindo decisões de juros da região - Reino Unido, Suíça e Suécia -, assim como dos EUA. Ao longo da semana, os bancos centrais americano, inglês e sueco deixaram suas principais taxas de juros inalteradas. Já o suíço cortou sua taxa em 25 pontos-base.

Hoje, o Bundesrat - órgão legislativo que representa os 16 Estados da Alemanha - deve votar pacote de expansão fiscal aprovado pela câmara baixa do Parlamento alemão na terça-feira (18). O pacote abre o caminho para forte aumento nos gastos de Berlim com defesa e infraestrutura.

Também no radar, está um indicador preliminar de confiança do consumidor da zona do euro.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,40%, a de Paris recuava 0,68% e a de Frankfurt cedia 0,98%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,58%, 0,40% e 0,47%, respectivamente.

