Bolsas da Ásia fecham em queda com geoeconomia e risco fiscal adiciona pressão a Tóquio

MERCADO FINANCEIRO

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira (20), com Tóquio em baixa de mais de 1% com a escalada dos rendimentos dos títulos japoneses diante da apreensão sobre o quadro fiscal do país.

Ambiente amplo dos negócios segue retratando a tensão geopolítica trazida por ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre Groenlândia.

O índice japonês Nikkei recuou 1,1%, aos 52.991.10 pontos. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de longo prazo dispararam para máximas em vários anos, impulsionados por temores de que uma eleição iminente possa levar a um corte na taxa do imposto sobre o consumo, o que poderia agravar as finanças públicas do país.

Entre as ações com perdas expressivas estiveram a Fuji Electric (-7,4%), a Recruit Holdings (-6,3%) e a Sumitomo Pharma (-5,5%).

As empresas japonesas de alimentação tomaram rumo oposto de alta A fabricante de condimentos Ajinomoto ganhou 1,9% e a Nissin Foods subiu 3,4%.

A fabricante de molhos Kikkoman avançou 3,6%. Um dos principais temas da campanha será o debate sobre um eventual corte do imposto nacional sobre consumo.

O índice chinês Xangai Composto fechou perto da estabilidade, com queda de 0,01%, aos a 4.113,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,8%, a 2.677,79 pontos.

O Hang Seng cedeu 0,3% em Hong Kong, a 26.487,51 pontos. A rede chinesa de snacks Busy Ming começou a receber pedidos de investidores para sua oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong. As ações devem estrear na bolsa em 28 de janeiro.

O índice Taiex subiu 0,4% em Taiwan, a 31.759,99 pontos. A Powerchip estendeu ganhos e subiu 10% ainda sob efeito do anúncio pela Micron Technology de intenção em adquirir unidade.

Em Seul, o Kospi interrompeu a sequência de 12 fechamentos consecutivos em alta e caiu 0,4, a 4.885,75 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve alta e o S&P/ASX 200 caiu 0,66%, a 8.815,90 pontos.



