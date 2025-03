Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com alívio sobre tarifas

A- A+

As bolsas da Ásia e do Pacifico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira (26), à medida que um alívio em preocupações sobre novas tarifas dos EUA impulsionou Wall Street nos últimos dias e favoreceu o apetite por risco.



Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,08% em Seul, a 2.643,94 pontos, com a ajuda de ações de baterias e semicondutores, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,65% em Tóquio, a 38.027,29 pontos, impulsionado por papéis de eletrônicos e videogames, e o Hang Seng registrou alta de 0,60% em Hong Kong, a 23.483,32 pontos, graças ao bom desempenho de ações de consumo e do setor imobiliário.

Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,04%, a 3.368,70 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,39%, a 2 046,12 pontos, na expectativa de que o Ministério de Comércio chinês revele detalhes de possíveis medidas de estímulo em coletiva de imprensa prevista para esta quinta-feira (27).

Em Taiwan, o Taiex também apresentou ligeira baixa, de 0,06%, a 22.260,29 pontos.

A bolsa da Austrália, a principal da Oceania, seguiu o tom majoritário da Ásia e ficou no azul pelo quinto pregão consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,71% em Sydney, a 7.999,00 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em tom levemente positivo, estendendo um rali do dia anterior, ainda em meio a esperanças de que uma nova rodada de tarifas dos EUA, que entra em vigor no próximo dia 2, seja menos agressiva do que se imaginava. Em entrevista ao canal de TV NewsMax, no entanto, o presidente Donald Trump afirmou que "não deverá haver muitas exceções" às chamadas tarifas recíprocas.



