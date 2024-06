Bolsas da Ásia fecham mistas, à espera de dados de inflação e anúncios de Fed e BoJ

A- A+

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (11) à espera de dados de inflação da China e dos EUA, assim como de anúncios de política monetária dos bancos centrais americano e japonês.

Na China continental, os mercados voltaram de um feriado com desempenho misto: o índice Xangai Composto caiu 0,76%, a 3 028,05 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,29%, a 1.684,15 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,25% em Tóquio, a 39.134,79 pontos, e o sul-coreano Kospi teve leve ganho de 0,15%, a 2.705,32 pontos, enquanto o Hang Seng apresentou queda de 1,04% em Hong Kong, a 18.176,34 pontos, e o Taiex recuou 0,30% em Taiwan, a 21.792,12 pontos.

Investidores aguardam novos dados chineses de inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI), a ser divulgados no fim da noite desta terça.

Amanhã (12), a atenção vai se voltar para a atualização do CPI dos EUA e decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano). Mais adiante, na sexta-feira (14), será a vez de o Banco do Japão (BoJ) revisar sua política monetária. As expectativas são de que tanto o Fed quanto o BoJ deixem seus juros inalterados.

Na Oceania, a bolsa australiana sofreu hoje sua maior queda em um pregão desde abril, pressionada por ações de mineradoras de ouro e de bancos. O S&P/ASX 200 caiu 1,33% em Sydney, a 7.755,40 pontos.

