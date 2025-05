A- A+

MERCADO FINANCEIRO Bolsas da Ásia fecham mistas após PIB do Japão encolher pela primeira vez em 1 ano O país asiático tem enfrentado dificuldades para realizar acordo com os Estados Unidos, causando incerteza

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, após dados mostrarem que a economia do Japão encolheu pela primeira vez em um ano em meio a negociações tarifárias com os EUA.

O índice japonês Nikkei ficou estável após um dia de volatilidade, encerrando o pregão em Tóquio em 37.753,72 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,46% em Hong Kong, a 23.345,05 pontos, o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,21% em Seul, a 2.626,87 pontos, e o Taiex avançou 0,52% em Taiwan, a 21 843,69 pontos.



O Produto Interno Bruto (PIB) japonês recuou 0,2% entre janeiro e março em relação aos três meses anteriores, sofrendo a primeira contração em um ano. Em base anualizada, a queda no período foi de 0,7%. A má notícia veio em um momento em que Japão e EUA mostram dificuldades em concluir um acordo comercial

Para a Capital Economics, a fraqueza da economia pode levar o Banco do Japão (BoJ) a demorar mais para voltar a elevar seu juro básico, que está em 0,5% desde janeiro.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,40%, a 3.367,46 pontos, em seu segundo pregão negativo, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,18%, a 1.986,50 pontos, enquanto investidores aguardam dados locais sobre produção industrial e vendas no varejo, a ser divulgados na noite de domingo (18).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela oitava sessão consecutiva, com alta de 0,56% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8 343,70 pontos.

