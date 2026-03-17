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INVESTIMENTOS Bolsas da Ásia fecham mistas, mas ações de chips e autos sobem com anúncios da Nvidia Anúncios feitos durante conferência anual da Nvidia impulsionaram ações de chips e do setor automotivo

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, à medida que o petróleo segue firme acima de US$ 100 por barril em meio às incertezas do conflito no Oriente Médio, mas ações de semicondutores e montadoras subiram após uma série de anúncios da Nvidia, a gigante americana de chips de inteligência artificial.

O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa de 0,01%, a 53.700,39 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,63% em Seul, a 5.640,48 pontos, o Hang Seng subiu 0,13% em Hong Kong, a 25.868,54 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,48% em Taiwan, a 33.836,57 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas, de 0,85% do Xangai Composto, a 4.049,91 pontos, e de 1,87% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.655,04 pontos.

O apetite por risco na Ásia é em boa parte limitado pela volatilidade do petróleo, que voltou a subir com força nesta madrugada em meio a temores persistentes sobre cortes na oferta resultantes da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, que se espalhou para várias outras partes do Oriente Médio.





Anúncios feitos durante conferência anual da Nvidia, no entanto, impulsionaram ações de chips e do setor automotivo.

A Samsung Electronics avançou 2,76% em Seul e a TSMC avançou 1,69% em Taiwan, após a Nvidia prever que sua receita com chips de IA atingirá US$ 1 trilhão até 2027.

Entre montadoras, a Hyundai subiu 3,16% em Seul, a Geely saltou 4,55% em Hong Kong e a Nissan teve alta de 1,19% em Tóquio, após fecharem parcerias com a Nvidia para o desenvolvimento de tecnologias de direção autônoma.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, com alta de 0,36% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.614,30 pontos, embora o banco central local tenha elevado seu juro básico pela segunda vez consecutiva.

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