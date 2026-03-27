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Guerra no Oriente Médio

Bolsas da Ásia fecham sem direção única após pior dia em NY, com incertezas da guerra

Xangai Composto, principal índice chinês, subiu 0,63%, a 3.913,72 pontos

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Bolsa chinesaBolsa chinesa - Foto: AFP

São Paulo, 27/03/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, após Wall Street amargar seu pior dia desde o início da guerra no Oriente Médio, em meio às incertezas sobre negociações entre EUA e Irã.

O índice japonês Nikkei caiu 0,43% em Tóquio, a 53.373,07 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,40% em Seul, a 5 438,87 pontos, e o Taiex cedeu 0,68% em Taiwan, a 33.112,59 pontos.

Na China continental e em Hong Kong, por outro lado, o pregão foi de ganhos. O Xangai Composto, principal índice chinês, subiu 0,63%, a 3.913,72 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,29%, a 2.579,55 pontos. O Hang Seng teve alta de 0,38% em Hong Kong, a 24.951,88 pontos.

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Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de 1% a 2,4%, com o Nasdaq entrando em território de correção, diante de sinais conflitantes sobre um possível diálogo entre EUA e Irã para suspender as hostilidades no Oriente Médio.

O presidente Donald Trump adiou por dez dias o prazo para Washington atacar a infraestrutura de energia do Irã e afirmou que seu governo e Teerã vão se reunir na noite de hoje para negociar um acordo de cessar-fogo. Os iranianos, porém, ainda não se manifestaram oficialmente a respeito.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,11% em Sydney, a 8.516,30 pontos.

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