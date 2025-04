A- A+

INVESTIMENTO Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com cautela inspirada por dúvidas sobre EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, à medida que investidores mantêm a cautela em meio a incertezas sobre o embate comercial entre EUA e China.

O índice japonês Nikkei subiu 0,38% em Tóquio, a 35.839,99 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve leve avanço de 0,10% em Seul, a 2.548,86 pontos, o Taiex registrou ganho de 0,81% em Taiwan, a 20.034,41 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com baixa marginal de 0,04%, a 21.971,96 pontos.



Na China continental, os mercados ficaram no vermelho, apesar de recente promessa de líderes locais de acelerar a implementação de medidas de estímulo econômico. O Xangai Composto caiu 0,20%, a 3.288,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,93%, a 1.897,75 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alega que vem negociando a disputa tarifária com a China, enquanto Pequim categoricamente nega que tenha iniciado discussões a respeito.

Com tarifas no centro das atenções, dados animadores da China ficaram em segundo plano: o lucro industrial chinês teve expansão anual de 2,6% em março, após queda de 0,3% vista no primeiro bimestre. Como resultado, o lucro de grandes empresas industriais chinesas ao longo do primeiro trimestre subiu 0,8% ante igual período do ano passado.

Na Oceania, a bolsa australiana garantiu o terceiro pregão consecutivo de ganhos, ao voltar de um feriado. O S&P/ASX 200 avançou 0,36% em Sydney, a 7.997,10 pontos.

