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Economia Bolsas da Europa ampliam ganhos com queda do petróleo antes de decisão do Fed Embora as hostilidades da guerra no Oriente Médio tenham se intensificado, valor do petróleo cai na madrugada de hoje

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, ampliando ganhos da semana, à medida que a queda nos preços do petróleo melhorou o humor dos investidores antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed)

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,52%, a 605,57 pontos.

As cotações do petróleo voltaram a cair na madrugada de hoje, embora as hostilidades da guerra no Oriente Médio tenham se intensificado após o assassinato do chefe de segurança do Irã.

Nas próximas horas, a atenção tende a se desviar para a política monetária, uma vez que o Fed anunciará sua decisão de juros. Como é amplamente esperado que o banco central dos EUA deixe as taxas inalteradas, diante das incertezas sobre os efeitos econômicos do conflito em andamento, o foco será em indícios de quando o corte dos juros poderá ser retomado.

Amanhã (19), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) também devem manter suas principais taxas de juros.

No noticiário corporativo, destaque para a BHP, que subia 1% em Londres após a maior mineradora do mundo anunciar um novo CEO. Em Sydney, a empresa fechou em alta de 0,72%.

Logo mais, estão previstos dados finais da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referentes a fevereiro.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,25%, a de Paris avançava 0,99% e a de Frankfurt ganhava 0,77%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,95%, 1,24% e 0,01%.



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