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Mercado Financeiro Bolsas da Europa avançam com queda do petróleo, mas tecnologia destoa Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,66%, para 639,87 pontos

As bolsas europeias sobem na manhã desta terça-feira (12), apoiadas pela queda do petróleo, que melhora o apetite por risco. Na contramão, ações de tecnologia recuam, pressionadas por temores de uma concorrência chinesa mais forte no mercado de chips de memória.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,66%, para 639,87 pontos.

O petróleo tipo Brent caía 1,7% no início da manhã, em um possível ajuste técnico, após acumular três altas seguidas em meio a tensões persistentes no Oriente Médio.

No horário acima, o setor químico liderava os ganhos na Europa, com alta de 1,9%. Já o de tecnologia recuava 0,6%, acompanhando as perdas do segmento em Nova York ontem e na Ásia hoje.

No fim de semana, a chinesa ChangXin Memory Technologies (CXMT) apresentou uma nova arquitetura de chip, com redução de cerca de 30% na área das células, e afirmou que pretende lançar até o fim de 2026 um produto baseado nessa estrutura. O anúncio reforçou preocupações com uma intensificação da concorrência no mercado de DRAM.

Entre ações individuais, a BP subia 1,3% em Londres, após a petrolífera britânica dizer que atualizará sua estratégia em dezembro e projetar forte queda da dívida líquida no último trimestre. Já o grupo francês de artigos de luxo LVMH recuava 1,9%, um dia após divulgar vendas mais fracas do que o esperado

Às 6h39 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,79%, a de Paris avançava 0,32% e a de Frankfurt ganhava 0,64%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,63%, 0,29% e 0,78%, respectivamente.



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