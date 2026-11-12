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Mercado Financeiro Bolsas da Europa avançam com saída de ações de IA após rumor sobre Nvidia Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,43%, a 665,87 pontos, após renovar máxima intradiária

As bolsas europeias avançam na manhã desta quinta-feira, favorecidas por um movimento de redução de exposição a ações ligadas à inteligência artificial (IA), após relatos sobre a possível destituição de Jensen Huang do comando da Nvidia. O setor de tecnologia lidera as perdas, enquanto ações defensivas, como as de saúde, sobem.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,43%, a 665,87 pontos, após renovar máxima intradiária

O subíndice de saúde subia 1,1% no horário acima. O de tecnologia, por outro lado, recuava 0,7%, refletindo a piora do apetite por risco em ações ligadas à IA depois que o The Wall Street Journal noticiou que o conselho da Nvidia estaria se preparando para destituir Huang, após ele ter se envolvido em dois casos extraconjugais, um deles com uma suposta espiã chinesa e outro com uma funcionária.

Na temporada de balanços, a Telefónica caía 2,5% após a operadora espanhola de telecomunicações reduzir sua projeção de receita para este ano no balanço trimestral, o que pesava no mercado de Madri.

No âmbito macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,7% no terceiro trimestre ante o segundo, superando as expectativas.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,35%, a de Paris subia 0,80% e a de Frankfurt ganhava 1,22%. Já Milão e Lisboa tinham altas de 0,33% e 0,37%, respectivamente, enquanto Madri oscilava em torno da estabilidade.

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