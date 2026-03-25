Bolsas da Europa avançam com sinaís de possível cessar-fogo entre EUA e Irã
Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,26%, a 586,59 pontos
São Paulo, 25/03/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, em meio a sinais de possível desescalada da guerra no Oriente Médio, que ajudam a derrubar os preços do petróleo.
Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,26%, a 586,59 pontos. Apenas o subíndice de turismo e lazer tinha ganho de 1,8% e o do setor bancário, de 1,5%.
Há relatos de que o governo dos EUA ofereceu ao Irã um plano de cessar-fogo com 15 pontos. Um líder militar iraniano, no entanto, ironizou a proposta.
Antes disso, o presidente Donald Trump havia afirmado, no início da semana, que os EUA vinham conversando com o Irã - declaração que foi negada por Teerã.
Apesar das incertezas, o petróleo recua fortemente desde a noite de ontem. Há pouco, o Brent caía cerca de 5,5%.
Em discurso mais cedo, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que a instituição terá de responder de forma "enérgica" se a inflação ameaçar ficar significativamente acima da meta por um período prolongado, como resultado da guerra.
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Lagarde ressaltou, porém, que os juros básicos da zona do euro não serão elevados até que haja informações "suficientes" para avaliar o provável impacto do conflito.
No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou inalterada em fevereiro ante o mês anterior, em 3%, como previsto. Já o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 86,4 pontos em março, mas veio acima do esperado.
Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,91%, a de Paris avançava 1,42% e a de Frankfurt ganhava 1,54%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 1,45%, 1,30% e 0,62%.