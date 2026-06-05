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Mercado Financeiro Bolsas da Europa avançam levemente, mas ganhos são limitados por semicondutores Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,16%, a 625,43 pontos

São Paulo, 05/06/2026 - As bolsas europeias sobem levemente na manhã desta sexta-feira, com ganhos modestos em bancos e no setor automotivo, mas o avanço é limitado pela queda de ações de semicondutores, após o recuo de papéis de tecnologia em Nova York e na Ásia.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,16%, a 625,43 pontos.

No mesmo horário, o subíndice de tecnologia caía 1,7%. Entre empresas ligadas a semicondutores, a Infineon Technologies recuava 6,9% em Frankfurt e a ASML recuava 3,1% em Amsterdã.

Ontem, a fabricante de chips Broadcom tombou quase 13% em Nova York, após divulgar projeções abaixo das expectativas em seu último balanço, arrastando outras ações de tecnologia que vinham sendo impulsionadas pelo entusiasmo com o boom da inteligência artificial. O movimento se espalhou hoje para a Ásia e também para a Europa.

Por outro lado, setores europeus de peso exibiam ganhos modestos, como bancos (+0,27%) e montadoras e autopeças (+0,34%).

A questão do conflito no Oriente Médio também segue no radar. Embora persistam incertezas sobre um novo cessar-fogo entre Israel e Líbano e sobre as chances de que Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo para encerrar a guerra, deflagrada há mais de três meses, o petróleo cai pelo segundo dia consecutivo nesta manhã.

No campo macroeconômico, uma revisão mostrou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 0,2% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores, sugerindo que o impacto da guerra foi maior do que se imaginava. Leituras anteriores haviam indicado alta de 0,1% no período.

Diante do choque nos preços de energia deflagrado pelo conflito, há expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) eleve suas principais taxas de juros na reunião de política monetária da próxima semana.

Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,29%, a de Paris avançava 0,36% e a de Frankfurt ganhava 0,16%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,06%, 0,95% e 0,13%, respectivamente.



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