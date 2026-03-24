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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa caem após abertura positiva, com alta do petróleo em meio a incertezas da guerra Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,27%, a 575,25 pontos

São Paulo, 24/03/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, apagando ganhos da abertura, à medida que incertezas sobre uma resolução para a guerra no Oriente Médio pesam no sentimento dos investidores.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,27%, a 575,25 pontos.

Ontem, os mercados globais se recuperaram de modo geral após o presidente Donald Trump afirmar que os Estados Unidos têm conversado com o Irã sobre um possível fim das hostilidades. No entanto, Teerã negou que tenha havido negociações com Washington

O petróleo, que na véspera tombou cerca de 10% após a alegação de Trump, voltou a subir hoje. Há pouco, o Brent avançava mais de 2%.

No âmbito macroeconômico, prévia de PMIs indica que a guerra começou a ter efeitos na atividade econômica da Europa, que se expandiu em ritmo mais fraco neste mês. Na zona do euro, o PMI composto recuou para 50,5 em março. Apenas na Alemanha, caiu para 51,9. No Reino Unido, diminuiu para 51.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19%, a de Paris recuava 0,31% e a de Frankfurt cedia 0,73%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,37% e 0,46%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,17%.

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