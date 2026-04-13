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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa caem após fracasso de negociações EUA-Irã e de olho em bloqueio a portos Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,60%, a 611,14 pontos

São Paulo, 13/04/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, após o petróleo voltar a disparar, na esteira do fracasso das negociações de paz entre EUA e Irã, enquanto as Forças Armadas americanas se preparam para bloquear o Estreito de Ormuz e portos iranianos.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,60%, a 611,14 pontos.

O subíndice de turismo e lazer amargava queda superior a 2%. Por outro lado, o do setor petrolífero avançava 1%, à medida que o petróleo tipo Brent saltava quase 8% em meio ao impasse entre Washington e Teerã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou planos de bloquear o Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de um quinto do petróleo mundial - após as conversas entre EUA e Irã no Paquistão terminarem sem acordo. Na madrugada, Trump publicou na Truth Social que os portos iranianos serão bloqueados a partir das 11h (de Brasília), mas não fez menção direta ao estreito.

Em resposta, o Irã sugeriu que, se o bloqueio for adiante, "nenhum porto no Golfo Pérsico e no Mar de Omã estará seguro".

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,38%, a de Paris recuava 0,75% e a de Frankfurt cedia 0,98%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,65%, 1,34% e 0,46%.



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