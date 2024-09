Bolsas da Europa caem com dados nos EUA e peso de commodities com China

A- A+

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 3, acentuando as perdas após dados abaixo das expectativas nos Estados Unidos renovarem temores de desaceleração da atividade econômica americana.



Em Londres, as ações de empresas vinculadas a commodities tinham perdas acentuadas com queda dos metais e petróleo diante das preocupações com a demanda da China. O DAX, referência em Frankfurt, chegou a cravar novo recorde intraday logo na abertura, mas perdeu fôlego.

O índice DAX, de Frankfurt, terminou em queda de 0,92%, aos 18 756,47 pontos, após cravar o recorde intradiário de 18.990,78 pontos pela manhã. O índice FTSE 100, de Londres, caiu 0,78%, a 8.298,46 pontos. O CAC 40 cedeu 0,93%, encerrando em 7,575,10 pontos. As cotações são preliminares.

Em um semana marcada por expectativas com os dados do mercado de trabalho (payroll) nos EUA na sexta-feira, o mercado reforçou a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abra o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base nos juros no próximo encontro de 18 de setembro, após a divulgação de dados do setor industrial e de construção nos Estados Unidos mais fracos que o esperado. A aposta majoritária, entretanto, continua sendo por corte de 25 pontos-base na ocasião.

Em Londres, as ações das mineradoras e empresas ligadas a commodities ficaram entre as principais perdas, diante da queda do petróleo e dos metais. A Antofagasta cedeu 5,21% e a Anglo American, 4,40%. A Glencore recuou 4,10% e a Fresnillo, 5,17%. A Rio Tinto caiu 2,20%. A petrolífera Shell perdeu 2,59%.

Na França, o presidente Emmanuel Macron seguiu em reuniões com políticos importantes enquanto se aproxima de nomear um novo primeiro-ministro. A TotalEnergies cedeu 2,96% em Paris. Os papéis da Equinor, Eni, Repsol, OMV e Galp também cederam.

A principal queda porcentual no FTSE 100 foi da Rightmove, que fechou com recuo de 6,27% em ajuste após o salto da véspera.

A apreensão também contaminou outras praças da região. O FTSE MIB, de Milão, caiu 1,33%, aos 33.863,43 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,99%, aos 6.706,82 pontos. O Ibex 35, de Madri, encerrou com baixa de 1,17%, aos 11.262,50 pontos. As cotações são preliminares.

