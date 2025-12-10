A- A+

Bolsa de Valores Bolsas da Europa continental caem e Londres sobe com ajuda de mineradoras antes do Fed Mercados fazem a contagem regressiva para a decisão de política monetária do Federal Reserve nesta quarta-feira (10) nos Estados Unidos

As bolsas europeias têm rumos distintos, com as praças continentais em queda e Londres em alta, com ajuda dos ganhos de ações das mineradoras diante do avanço de metais preciosos e industriais. Mercados fazem a contagem regressiva para a decisão de política monetária do Federal Reserve nesta quarta-feira (10) nos Estados Unidos.

Por volta das 7h28 (de Brasília) desta quarta-feira, o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,12%, aos 577,09 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt cedia 0,52%. Londres ganhava 0,14% e Paris perdia 0,36%. O mercado de Milão recuava 0,53% e Lisboa apontava queda de 0,25%. Madri recuava 0,09%.

Em Londres, as ações da Fresnillo subiam 1% no horário acima após os contratos futuros da prata renovaram máxima histórica nesta quarta-feira, ao ultrapassarem a marca de US$ 62 por onça-troy, depois de saltarem cerca de 5% ontem. A Antofagasta ganhava 1,2% e a Anglo American subia 1,03%.

O Barclays cedia 0,5%. O banco se tornou o quinto investidor bancário global da empresa United Fintech.

A Sacyr cedia 5,6% em Madri e respondia pelo pior desempenho porcentual do Ibex 35, referencial da Bolsa de Madri, em meio a notícias de que o investidor Manuel Lao vendeu uma fatia de 5,12% na empresa em venda direta a investidores qualificados, de acordo com o jornal Cinco Días.

No ambiente macroeconômico local, os deputados franceses aprovaram nesta terça-feira, por uma margem apertada, o projeto de orçamento da Previdência Social para 2026. O resultado é visto como uma vitória importante para o primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Mas o ING salienta que a votação não encerra a saga. O orçamento do Estado ainda está em discussão no Senado, com votação prevista para antes de 15 de dezembro.

