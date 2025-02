Bolsas da Europa fecham com sinais mistos em reação a balanços; Carrefour despenca

A- A+

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 20, reagindo a balanços corporativos, em sua maioria aquém das expectativas. Na França, Carrefour figura como uma das maiores quedas (-9,23%) depois de apresentar lucro menor que o esperado na quarta-feira, ainda que a receita tenha superado as expectativas.

Em Londres, o índice FTSE 100 recuou 0,57%, a 8.662,97 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,41%, a 22.340,55 pontos. O CAC 40, de Paris, fechou em 8.122,58 pontos, com alta de 0,15%. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,35%, a 12.974,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou alta de 0,16%, a 6.685,33 pontos. Em Milão, o FTSE MIB marcou queda de 0,26%, a 38.249,03 pontos. As cotações são preliminares.

Ainda em Paris, a Airbus apresentou lucro e receita acima das projeções, segundo levantamento de 22 analistas fornecido pela própria empresa. O Ebit ajustado ficou um pouco aquém da estimativa. Mesmo assim, as ações caíram 2,57%.

A britânica Anglo American figurou como uma das maiores altas (+2,13%) na bolsa de Londres depois da divulgação do balanço.

A mineradora teve prejuízo líquido de US$ 3,07 bilhões em 2024, mas o resultado foi atribuído a baixas contábeis no valor de US$ 3,8 bilhões, incluindo US$ 2,9 bilhões relacionados à unidade de diamantes De Beers, o que amenizou o resultado.

Na ponta negativa, BAE Systems 4,31%) e Rolls-Royce (3,33%) foram as maiores quedas porcentuais.

As ações do setor de defesa continuam no radar. A sueca Saab ficou perto da estabilidade (-0,03%) em Estocolmo, enquanto as alemãs Renk e Rheinmetall exibiram queda de 2,64% e 4,12% respectivamente.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, se reuniu com o enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, para discutir o acordo de paz com a Rússia, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu a realização de eleições na Ucrânia.

No lado macroeconômico, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia Henna Virkkunen anunciou que a Comissão apresentará, ainda este ano, pelo menos cinco pacotes legislativos para simplificar a regulamentação e reduzir a burocracia.

