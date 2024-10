Bolsas da Europa fecham em alta alavancadas por ganhos em Nova York

A- A+

As bolsas europeias fecharam nesta segunda-feira, 14, em alta, impulsionadas pelo bom humor visto no mercado financeiro norte-americano conforme a temporada de balanços do terceiro trimestre começa a avançar. Investidores aguardam ainda a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que ocorre durante a semana.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,47%, aos 8.292,66 pontos, fechando na máxima intradiária. O CAC 40, de Paris, subiu 0,32%, encerrando em 7.602,06 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,69%, a 19.508,29 pontos, renovando recorde de fechamento. As cotações são preliminares.

O início da semana não teve direcionamento claro na Europa, com investidores à espera da decisão de política monetária do BCE e sem muita animação com o conteúdo da entrevista coletiva de sábado do ministro de Finanças da China, Lan Foan, já que era esperado o anúncio de mais medidas de estímulos.

Mas as bolsas europeias voltaram ao campo positivo no fim da sessão, se apoiando na performance das bolsas de Nova York, diante dos bons resultados de balanços divulgados por grandes bancos na sexta-feira, e esperam que a dinâmica continue à frente.

No noticiário corporativo, o Citi espera que os lucros anuais da Lufthansa (+0,53%) sejam apoiados pela divisão de carga do grupo, enquanto os do Thyssenkrupp (-2%) devem ser prejudicados pelas operações da empresa alemã na Steel Europe.

Já no Reino Unido, ações de empresas de apostas caíram diante de notícias sobre estudo do governo para implementar novos impostos sobre o setor. A Evoke recuou 14,38%, Entain cedeu 8,03% e Flutter Entertainment caiu 6,07%.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 1,12%, para os 11 850,90 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 1,09%, a 34.680,55 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,58%, aos 6 716,78 pontos. As cotações são preliminares.

