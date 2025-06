Bolsas da Europa fecham em alta após BCE e sinais de trégua EUA-China; Dax bate novo recorde

A- A+

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 5, com o índice DAX alcançando um novo recorde histórico. O movimento foi impulsionado pela decisão amplamente esperada do Banco Central Europeu (BCE) de cortar os juros, enquanto investidores digerem dados econômicos da região e acompanham os desdobramentos das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,11%, fechando aos 8.811,04 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, teve recuo de 0,18%, aos 7 790,27 pontos. O DAX, de Frankfurt, subiu 0,19% e fechou em nível recorde de 24.323,58 pontos. Na sessão, tocou a máxima intradiária de 24.479,42 pontos. Trata-se da 30ª vez que o índice alemão atinge máximas históricas neste ano, segundo levantamento do HSBC. Em Milão, o FTSE MIB registrou alta de 0,74%, aos 40.379,29 pontos. Já em Madri, o Ibex 35 subiu 0,73%, a 14.203,70 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,02%, aos 7 421,67 pontos. Os dados são preliminares.

As ações da Anglo American subiram 2,69% após a notícia de que a companhia estuda vender a De Beers. A Bayer avançou 4,38% com a elevação da recomendação do Goldman Sachs para "compra". A Wise ganhou 7,11% ao anunciar a mudança de listagem de Londres para Nova York. Na ponta negativa, a Eutelsat despencou 18,22% após a Hanwha Systems vender toda sua participação na empresa.

Mais cedo, a mídia chinesa noticiou uma conversa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, elevando as expectativas de um possível avanço nas negociações comerciais.

Na zona do euro, o Banco Central Europeu promoveu a oitava redução da taxa de juros em um ano. A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que com o corte, o bloco está "em uma boa posição para enfrentar incerteza", um comentário que levou investidores a reduzir as apostas em novos cortes de juros no curto prazo.

"No momento, espero mais um corte em julho, mas o mercado está precificando que isso pode vir um pouco depois, em setembro", disse Dean Turner, do UBS Global Wealth Management.

No noticiário macroeconômico, as encomendas à indústria da Alemanha tiveram uma inesperada alta em abril, enquanto a inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro ficou abaixo do esperado no mesmo mês.



